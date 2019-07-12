Togo hükümetinden halka rüşvete karşı ayaklanın çağrısı

Afrika'da yolsuzluk miktarı yıllık 148 milyar doları buluyor.

Togo'da yerel basındaki haberlere göre hükümet, Yolsuzluk ve Benzer Suçlarla Mücadele Afrika Günü'nün 3'üncü yıldönümünde yolsuzluk ve rüşvetle mücadele çağrısı yaptı.

"AYAKLANMA RÜŞVETE TEPKİDİR"

Cumhuriyet Kurumlarından Sorumlu İnsan Hakları Bakanı Christian Trimoua, halkın rüşvet ve yolsuzluk yapanlara karşı ayaklanmaları gerektiğini söyledi.

"Ayaklanma yolsuzluk ve rüşvete tepki göstermek kınamak anlamı taşıyor." ifadesini kullanan Trimoua, rüşvetçilerin ülkeye zarar vermekten başka bir işe yaramadığını belirtti.

Bakan Trimoua, hükümetin 2018-2022 dönemini kapsayan ulusal kalkınma planını uygulamasına yardımcı olmak için bu mücadeleye herkesin katkı vermesi gerektiğini vurguladı.