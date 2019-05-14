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Fasulye tohumları damacana ile korunuyor

Ordu’da bir çiftçi tarlasına ektiği tohumlarını soğuktan etkilenmemeleri için çözümü plastik damacanada buldu. Şu ana kadar zarar görmeyen tohumların, yakında yeşereceği öngörülüyor.

İHA | 14.05.2019 - 09:43..
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Ordulu zeki çiftçi tarlasındaki tohumlarını, plastik damacanalarla soğuklara karşı pratik bir yöntemle koruyor.

HER BİRİ İÇİN ONLARCA DAMACANA ALDI

Kabadüz ilçesinde yaşayan Güven Şimşek, tarlasına ektiği fasulye tohumlarının soğuktan ve zirai dondan etkilenmemesi için her birisinin üzerini plastik damacanalarla kapatarak koruma altına aldı.

Fasulye tohumları damacana ile korunuyor

İLK DEFA DENEDİ

Yaylalarının rakımının yüksek olduğuna dikkat çeken Şimşek, ilk defa denediği damacana yöntemiyle tohumlarının şu ana kadar zirai dondan korumayı başardığını söyledi.

DAMACANALAR DONDAN KORUYOR

Bölgesinde kimsenin tarlasını henüz ekmeye başlamadığının altını çizen Şimşek, şunları aktardı:

Fasulye tohumları damacana ile korunuyor

"Bu yöntemi internette gördüm. Kendi tarlamda uygulamaya karar verdim. Bilindiği gibi burası rakım olarak oldukça yüksek bir yer. Geceleri çok soğuk oluyor. Onun için henüz hiç kimse tarlasına ekim yapmadı. Ben ise bu yöntemle fasulye tohumlarımı tarlama ekimini yaptım. Şu an sonuç çok iyi görünüyor. Damacanalar, tohumlarımı hem soğuktan hem de zirai dondan koruyor. Tohumlar hızla büyüyor. Bu yöntem sayesinde herkesten önce fasulyelerimi tarlamdan toplayacağım."

Fasulye tohumları damacana ile korunuyor


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