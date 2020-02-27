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Tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık belgesini alamadı

Kopenhag Belediyesi'nde gerçekleşen Danimarka vatandaşlığı için zorunlu "tokalaşma töreni"nde bir kişinin, tokalaşmayı reddettiği ve vatandaşlığa alınmadığı açıklandı.

AA | 27.02.2020 - 09:05..
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Kopenhag Belediyesi Meclisi Üyesi Pakistan asıllı Badar Shah, yaptığı açıklamada, Kopenhag Belediye Sarayı’nda Danimarka vatandaşlığı hakkı kazananlar için düzenlenen tokalaşma töreninde bir kişinin, tokalaşmayı reddettiği için Danimarka vatandaşlığı belgesini alamadığını belirtti.

Shah, bahsi geçen kişinin erkek olduğunu ve prensip olarak tokalaşmayı reddettiğini bildirdi.

TOKALAŞIRSA BELGESİNİ ALABİLECEK

Shah, ismi açıklanmayan kişiyi ikna etmek için çok fazla çaba harcamasına rağmen söz konusu kişinin, tokalaşmadan ve vatandaşlık belgesini almadan salondan ayrıldığını bildirdi. Tokalaşmayı reddeden kişi, iki yıl içinde fikrini değiştirerek Danimarka vatandaşlığı için zorunlu tokalaşma töreninde yetkililerle tokalaşırsa vatandaşlık belgesini alabilecek.

Tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık belgesini alamadı

YASA 2018'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Danimarka Parlamentosu, 2018 yılının sonra günlerinde, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasal düzenlemeyi kabul etmişti. Yasanın kabul edilmesinin ardından, dönemin Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg tarafından, vatandaşlığa geçmeye hak kazananlar için geçen yıl ocak ayında basının önünde "tokalaşma töreni" düzenlenmişti.

Aabenraa Belediye Başkanı Thomas Andresen, tokalaşma törenlerini eleştirerek, “Bana Nazizm dönemini hatırlatıyor.” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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