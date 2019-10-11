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Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı kavga

Tokat'ta Devlet hastanesi bahçesinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

DHA | 11.10.2019 - 00:50..
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Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi bahçesinde saat 22.00 sıralarında meydana 2 grup arasında iddialara göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı kavga

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Art arda silah sesleri ile çevredekilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı olayda, 4 kişi tabanca ile çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar olayın ardından sağlık görevlileri tarafından aynı hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Yakup Endiz (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı kavga

ŞÜPHİLELER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı kavga

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Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı kavga

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı kavga

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