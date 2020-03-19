Tokat polisi eldiven ve maske dağıttı

Koronavirüsün giderek yayılması nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' Tokat'ta da gerçekleştirildi.

MASKE VE ELDİVEN DAĞITILDI

Tpkat'ta kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla polis ekipleri, caddelerde kimlik kontrolü ve sabit yol uygulaması yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polislere maske, eldiven, tek kullanımlık kelepçe dağıtıldı.

Ekipler, maske ve eldivenlerini taktıktan sonra uygulamaya başlandı. İl genelinde 56 ekip ile 270 kişilik personel ve katılırken, dedektör köpeği de kullanıldı.