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Tokat yedi diye mağazayı ateşe verdi

Iğdır'da borç aldığı kişiyle çalışan ve sonrasında iş yerini benzin döküp yakan şahıs, serbest kaldı. Mağaza sahibi karara şaşırdığını dile getirdi.

DHA | 18.04.2019 - 11:54..
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Iğdır'ın Bağlar Mahallesi Kafkas Sokak'ta Şükrü Aras'a ait mobilya mağazasında, 16 Nisan günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

LİSEDE TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYOR

İş yerinde, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Güvenlik kameraları incelendiğinde Kamil Hakan E. adlı şahsın, camı kırıp benzin dökerek, iş yerini ateşe verdiği belirlendi. Bir lisede sözleşmeli temizlik görevlisi olarak çalışan Kamil Hakan E., gözaltına alındı.

Borcu yüzünden tokat atan iş adamının mağazasını ateşe verdi İZLE

"TOKATIN ACISINI ÇIKARMAM LAZIMDI"

Yaptığı ilk evliliğinden 2 kız çocuğu bulunan, yeni bir evlilik hazırlığında olan Kamil Hakan E. emniyetteki ifadesinde, "Kendisinden 10 bin lira borç aldım. Bunu karşılık altında imzam olan boş senede imza attım. O da bunu 125 bin lira yaparak beni icraya verdi. Gidip kendisi ile konuştum, 'borcumu icradan çek, ayda 500 lira ödeyeyim' dedim. Eşim de gidip konuştu. Ama adam dinlemedi, hakaret ve küfretti, hatta bana bir tokat attı. Onunla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sorun bundan ibaret. İçkiliydim, kafam güzeldi. Tokat atmıştı. Onun acısını çıkarmam lazımdı. O yüzden yaktım. Dükkân tamamen yandı." dedi.

Tokat yedi diye mağazayı ateşe verdi

1,5 MİLYON LİRALIK ZARAR VAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Hakan E., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zararının yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Şükrü Aras ise karara şaşırdığını dile getirdi.

Tokat yedi diye mağazayı ateşe verdi

"KARARA ŞAŞIRDIK"

Aras, "Kamil Hakan E. geçen yılın 11'inci ayında benden yüklü miktarda borç aldı. Bu borcuna karşılık senet imzaladık. Ödemeyince 2019'un ocak ayında icraya verdim. Sabaha karşı iş yerimin yandığını haber aldım. İtfaiye ekipleri müdahale etti, ama hiçbir şeyi kurtaramadık. Kamil Hakan E., denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı. Şaşırdığımız bu karara avukatımız itiraz edecek." şeklinde konuştu.

Tokat yedi diye mağazayı ateşe verdi

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