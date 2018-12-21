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Tokat'ın 500 yıllık tarihini anlatan balmumu heykeller

Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan şehir müzesinde, kentte geçmişten bu yana insanların uğraştığı el sanatlarıyla ilgili balmumu heykeller, tarihe ışık tutacak.

AA | 21.12.2018 - 13:05..
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Tokat'ın 500 yıllık tarihini anlatan balmumu heykeller

Sulu Sokak'ta yaptırılan, kentle ilgili pek çok eserin görülebileceği 3 katlı müzenin bodrum katında, Tokat kebabı ile ilgili geçmişten bugüne yapılan meslekleri anlatan figürler bulunacak.

500 YILLIK TARİHİ ESERLER YER ALIYOR

Ayrıca geçmişte insanların uğraştığı el sanatlarıyla ilgili canlandırma da yapılacak.

Giriş katında fuaye salonu bulunacak, müzenin birinci katında ise Tokat'ın tarihinde yer etmiş, önemli kişilerin balmumu heykeli yer alıyor.

Günlük yaşamda kullanılan giysi ve eşyalar ile geçmişi 500 yıla kadar giden, tarihi eserlerin benzerleri görülebilecek.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Çalışmalarımız son aşamasına geldi. Müzemizin bodrum katında Osmanlı çarşısı oluşturduk. Çarşıda bakırcılık, demircilik, yazmacılık gibi 14 iş kolu anlatılacak. Bu mesleklerin canlandırıldığı bir çarşı oluşturduk. Müzemizde Tokat'ın 100 yıllık fotoğrafları da yer alacak" ifadesini kullandı.

"TURİZME HİZMET VERECEK"

Eroğlu, "Müzede 200 yıllık bir kumaş var. Tarihi 100 yıldan fazla olan yorgan ve yastık bulunuyor. İlçelerimize ait tarihi eserleri de sergileyeceğiz. Bu bölgede böyle bir müze yok. Müzeyi Tokat'ımıza kazandırmış olacağız. Şehir müzemiz hem Tokat hem de Türkiye turizmine önemli hizmetler verecek. Evlatlarımız buraya gelerek geçmişi görerek medeniyetin nasıl inşa edildiğini çok daha iyi fark edeceklerdir diye düşünüyorum" dedi.

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