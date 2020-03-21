Tokatlı gençler yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmaması için seferberlik ilan edildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Cem Bozdemir (25), Özcan Danbura (25) ve Ayhan Çamok (35), koronavirüse karşı önlem olarak evlerinden dışarı çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının gıda, ekmek gibi günlük alışverişlerini yapmaya başladı.

"KENDİMİZE GÖREV SAYIYORUZ"

Yaşlılara yardım ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Özcan Danbura, "Ülkemizde gerçekleşen koronavirüs salgını için ilçemizde bulunan esnaf ve muhtarlarımızın desteğini alarak belirlediğimiz kişilere ekmek, gıda yardımı maddi manevi destekte bulunuyoruz. Biz gençler olarak bunu kendimize görev sayıyoruz. Koronavirüs yaşlılarımızı çok etkilediği için onların evden çıkmasını istemiyoruz" dedi.

"İYİLİK BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ YENER"

Koronavirüs salgınını birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte yeneceklerini kaydeden Cem Bozdemir ise, "İyilik bütün kötülükleri yener. Yaptığımız iyiliğin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağına inanıyoruz. Koronavirüs sebebi ile yaşlılarımızın evden çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yaşlılara tavsiyem evden çıkmasınlar. Biz gençler olarak onlara ihtiyacı olan her şeyi getireceğiz. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.



Paketleri alan vatandaşlar ise virüsten dolayı dışarı çıkmadıklarını ve gençlerin kendisine yardımcı olduğunu belirterek teşekkür etti.













