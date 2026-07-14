Tokat'ta 12 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Ceren'den iyi haber

Tokat'ta kaybolan Ceren'den iyi haber...

Fadime ve Burhan B. çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Ceren N.B., 1 Temmuz günü öğleden sonra saat 16.30 sıralarında yanına aldığı 2 valiz ile evden ayrıldı.

GERİ DÖNDÜ

Kızlarının eve dönmemesi ve telefonlarına ulaşılamaması üzerine endişelenen aile, durumu polise bildirdi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Karşıyaka Polis Amirliği ekipleri, Ceren’i bulmak için çalışma başlattı.

12 gündür haber alınamayan Ceren N.B., dün akşam saatlerinde evine döndü.

"ALLAH KİMSEYİ EVLADIYLA SINAMASIN"

Burhan B., kızının dönüşünden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Şu anki duygularım benim için tarifsiz bir duygu” dedi.

Fadime B., ise kapı çaldığında büyük bir şok ve sevinç yaşadığını belirterek, "Kızım evine geldi çok şükür. Allah’ıma binlerce şükürler olsun, sağ salim bulundu. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Dünyalar bizim oldu. Allah kimseyi evladı ile sınamasın” diye konuştu.