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Tokat'ta 14 yaşındaki çocuk koronayı yendi

Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki çocuk sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, "Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

İHA |
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Tokat'ta 14 yaşındaki çocuk koronayı yendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Erol Özden ile Tuba Özden çiftinin en küçük çocuğu 14 yaşındaki Fatih Emir Balcı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Niksar Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Koronavirüs testi yapılan Fatih Emir'in sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

15 gün süren tedavinin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesiyle Balcı, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

Tokat'ta 14 yaşındaki çocuk koronayı yendi VİDEO

"TEDAVİ SÜRECİM ZOR GEÇTİ"

Hastalığa sokakta oyun oynarken yakalanmış olabileceğini tahmin eden Balcı, “Hastalık beni kötü etkiledi, uyuyamıyordum. 2-3 gün uyuyamadım, tedavi sürecim zor geçti. Sürekli öksürüyordum, terliyordum. Tedavim iyi geçti, iyi baktılar. Taburcu olduğum için iyi hissediyorum. Evde kalsın herkes, dışarı çıkmayın, ellerinizi yıkayın.” dedi.

Tokat'ta 14 yaşındaki çocuk koronayı yendi

"BİZLERDE BİR ŞEY YOK"

Baba Erol Özden, oğlunda koranvirüs hastalığı belirtilerinin öksürük ve yüksek ateşle başladığını belirtti.

Özden, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Niksar’da 300 hanenin yaşadığı TOKİ’de oturuyoruz. Hastalığa nasıl yakalandığından bir bilgimiz yok. Her çocuk gibi sokağa çıkıyordu. Bizlerde 15 gündür karantinada idik. Bizlerde bir şey yok. Şükürler olsun şu an bir hastalık belirtisi yok.” dedi.

Tokat'ta 14 yaşındaki çocuk koronayı yendi

"ÇOCUĞUN O SIKINTILARI YAŞAMASI ANNE İÇİN ÜZÜCÜ"

Oğlunun hastalığının tedavisinin ağır geçtiğini belirten anne Tuba Özden ise zor bir süreç atlattıklarını söyleyerek, “Çocuğun o sıkıntıları yaşaması bir anne olarak çok üzücü, yıpratıcı. Ama çok şükür atlattık. Herkese teşekkür ediyorum, Rabbim razı olsun. Mutluyuz, istediğimiz ayağımıza geldi. Hiçbir yönden sıkıntı yaşamadık.” dedi.

Tokat'ta 14 yaşındaki çocuk koronayı yendi

"ÇOCUKLARDA DA BU HASTALIĞI GÖREBİLİYORUZ"

Tedavi süreci için konuşan Dr. Ergün Sönmezgöz, “Hastamız bize yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldi. Yaklaşık 15 gündür servisimizde tedavi görüyordu. Tedavi aldıktan sonra klinik durumu iyileşti. 14 günde evde izole olmak üzere taburcu ettik. Çocuklarda da bu hastalığı görebiliyoruz. Ama çocuklar daha hafif atlatabiliyor. Çok nadiren hafif solunum sıkıntısı olan hastalarımız oluyor. Ama genelde solunum desteği olmadan iyileşiyorlar.” dedi.

Tokat'ta 14 yaşındaki çocuk koronayı yendi

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