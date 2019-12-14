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Tokat’ta 18 öğrenci zehirlendi

Reşadiye ilçesinde bir okulun pansiyonunda kalan 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA | 14.12.2019 - 02:13..
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Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Yatılı Pansiyonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında 18 öğrenci mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikâyetiyle Reşadiye Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı -1

ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ

Tedavilerinin ardından 6 öğrenci taburcu edilirken, kontrol altında tutulan 12 öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı -2

Reşadiye Kaymakamlığına vekâleten bakan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk, Okul müdürü Mustafa Elmas ve idari personel ile hastanede toplantı yaparak olayla ilgili bilgi aldı. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz’da hastaneye giderek öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı -3

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