Tokat’ta 18 öğrenci zehirlendi

Fatih'te bir kişi husumetli olduğu şahsı, küçük çocuğun gözü önünde, ayaklarından vurarak olay yerinden kaçtı.

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Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT'liler için "Emekliliğe hak kazanamayanlar" ifadesini kullandı ve bunun Anayasa Mahkemesi'nce de hak olmadığının onaylandığını belirtti.