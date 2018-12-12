Tokat'ta 2000 yıllık iskelete yoğun ilgi

Sulu Sokak Çarşısı’ndaki Arastalı Bedesten’de hizmet veren Tokat Müzesi, içerisinde bulunan birçok medeniyete ait tarihi eserle, ziyaretçilerine hizmet veriyor.

2 BİN YILLIK İNSAN İSKELETİ İLGİ ODAĞI

Müzede, Helenistik dönemden birçok inanca ait eserler ile etnografya temelli eserler sergileniyor.

Ziyaretçilerin dikkatini, en çok Eski Roma Dönemi’ne ait olan pişmiş topraktan yapılmış lahit ile içerisinde bulunan 2 bin yıllık insan iskeleti çekiyor.





"İSKELET GERÇEK"

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Uçar, "Özellikle de küçük çocukların müzedeki görevli arkadaşlara sordukları en önemli soru içerisindeki iskeletin gerçek olup olmadığı. Evet, lahitimiz ve iskeletimiz gerçek. Lahit; gerek üzerindeki formlar, gerekse dönemsel izler itibariyle Roma Dönemi'ne ait bir lahit. Fakat satın alma yöntemiyle 1927 yılında müzemize kazandırıldığı için tam kesin bir tarih söyleyebiliyoruz. Herhangi bir kazı esnasında ortaya çıkmış olsaydı, kazı çevresindeki diğer eserlerle birlikte kesin bir tarih söyleyebilirdik. Fakat lahitin Roma Dönemine ait olduğunu biliyor ve bunun dışında tam bir tarih veremiyoruz. O da 2 bin yıllık bir eser olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.





ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Müzeyi gezmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Cezmi Topçu, lahidin bölgedeki müzelerde ender bulunan eserlerden biri olduğunu söyleyerek, "Çok değişik bir yapı, bu yapılar her tarafta olmuyor. Sadece belirli bölgelerdeki kültürlerin medeniyetlerin eseri bunlar. Çok güzel ve insanı şaşırtan bir eser" diye konuştu.



