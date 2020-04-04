Tokat'ta ambulans şarampole devrildi: 4 yaralı

30 büyükşehirden biri olan Tekirdağ'ın girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar o yolu yürüyerek geçti,

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Edirne'de iki tırda 25 milyon makaron ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iki tırdan yaklaşık 25 milyon makaron ve 44 kilo esrar ele geçirilirken, iki sürücü gözaltına alındı.