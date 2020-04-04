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Tokat'ta ambulans şarampole devrildi: 4 yaralı

Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılara vatandaşlar yardım etti.

İHA |
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Tokat'ta ambulans şarampole devrildi: 4 yaralı

Tokat’ın Turhal ilçesinde kalp krizi geçiren S.O. (71) ilk müdahalenin ardından Turhal Devlet Hastanesi'nden Tokat’a ambulans ile sevk edildi.

AMBULANS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

A.G. idaresindeki ambulans Tokat-Turhal yolunda seyir halinde ilerlerken Çerçi köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ambulansta bulunan kalp hastası ile birlikte sağlık ekipleri yaralandı.

Tokat'ta ambulans şarampole devrildi: 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen vatandaşların yaralılara ilk müdahalesinin ardından kalp hastası adam, olay yerine gelen ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yol kenarında bekleyen sağlık ekipleri ise ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta ambulans şarampole devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta ambulans şarampole devrildi: 4 yaralı

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