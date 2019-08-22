Tokat'ta aniden yanan otomobil mahalleliyi korkuttu

Perakende Mahallesi'nde park halinde bulunan ve Y.D.'ye ait otomobil aniden yanmaya başlayınca, bölge sakinleri paniğe kapıldı.

YANGINA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Alevlerin yükseldiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, mahalle sakinlerinin de korku dolu anlar yaşadığı görüldü.

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.