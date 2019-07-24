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Tokat'ta bir evden 212 parça tarihi eser çıktı

Jandarmanın düzenlediği operasyonda, çeşitli dönemlere ait 212 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 24.07.2019 - 15:35..
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Tokat Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.S.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti.

212 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, A.S.'nin belirlenen adresindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 179 sikke, 9 haç, ok ucu, 16 büyük ebatlı bakır sikke, 5 madalyon ve 2 obje ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli A.S.'nin, sorgusu devam edildiği bildirildi.

Tokat'ta bir evden 212 parça tarihi eser çıktı

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