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Tokat'ta borç kavgası gerginliğe neden oldu

Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, yaralananların yakınları taşkınlık yapınca ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA | 18.08.2019 - 23:01..
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İlçe merkezindeki Hamam Mahallesi’nde, henüz kimlikleri açıklanmayan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Tokat'ta borç kavgası gerginliğe neden oldu

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tokat'ta borç kavgası gerginliğe neden oldu

YARALI YAKINLARI TAŞKINLIK ÇIKARDI

Olayın duymasının ardından tarafların yakınlarının akın etmesi üzerine polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tarafların bazı işyerleri ve araçlara zarar vermeye başlaması üzerine çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu taraflarla görüşerek grupların dağılmasını sağladı. Yeni bir olay yaşanmaması için ilçede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Tokat'ta borç kavgası gerginliğe neden oldu

Tokat'ta borç kavgası gerginliğe neden oldu

Tokat'ta borç kavgası gerginliğe neden oldu

Tokat'ta borç kavgası gerginliğe neden oldu

Tokat'ta borç kavgası gerginliğe neden oldu

Tokat'ta borç kavgası gerginliğe neden oldu

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