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Tokat'ta buzlanma nedeniyle 8 araç birbirine girdi

Tokat'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AA | 09.01.2020 - 08:16..
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Tokat-Sivas kara yolunun 20. kilometresinde meydana gelen buzlanma nedeniyle aynı yöne giden 3 otomobil ile bir kamyonet çarpıştı.

Tokat'ta buzlanma nedeniyle 8 araç birbirine girdi

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazayı gören diğer araçların da ani fren yapmaları sonucu 20 metre uzaklıkta bulunan 4 otomobil daha buzlanma nedeniyle kayarak birbirine çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazalarda hafif yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat'ta buzlanma nedeniyle 8 araç birbirine girdi

Trafik ekipleri ise olası kazalara karşı yolda önlem alırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Tokat'ta buzlanma nedeniyle 8 araç birbirine girdi

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