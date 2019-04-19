Tokat'ta çay kenarında yanmış insan kemikleri bulundu

İlçe merkezi yakınlarındaki Kelkit Çayı kenarında hayvan otlatan bir çoban, çay kenarında bir insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları gördü. Çobanın ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KEMİKLER ELEK YARDIMIYLA TOPRAKTAN ALINDI
Polis ekipleri kemiklerin bulunduğu bölgede Cumhuriyet Savcısı eşliğinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından kemikler polisler tarafından elek yardımıyla topraktan alınarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kemik parçalarından alınacak örneklerle cesedin kimliğinin tespitine çalışılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.