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Tokat'ta çay kenarında yanmış insan kemikleri bulundu

Erbaa ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişiye ait yanmış kafatası ve kemik parçaları bulundu.

DHA | 19.04.2019 - 05:48..
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İlçe merkezi yakınlarındaki Kelkit Çayı kenarında hayvan otlatan bir çoban, çay kenarında bir insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları gördü. Çobanın ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta çay kenarında yanmış insan kemikleri bulundu

KEMİKLER ELEK YARDIMIYLA TOPRAKTAN ALINDI

Polis ekipleri kemiklerin bulunduğu bölgede  Cumhuriyet Savcısı eşliğinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından kemikler polisler tarafından elek yardımıyla topraktan alınarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kemik parçalarından alınacak örneklerle cesedin kimliğinin tespitine çalışılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta çay kenarında yanmış insan kemikleri bulundu

Tokat'ta çay kenarında yanmış insan kemikleri bulundu

Tokat'ta çay kenarında yanmış insan kemikleri bulundu

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