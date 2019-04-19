Tokat'ta çay kenarında yanmış insan kemikleri bulundu

Erbaa ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişiye ait yanmış kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İstanbul Bağcılar'da bir depoda çıkan yangında 2 kedi yavrusu telef olurken, mahsur kalan anne kedi ve diğer yavrular ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Müze dolabından 20 milyon yıllık aslan fosili çıktı

Kenya'da bir müzedeki dolapta yaklaşık 40 yıldır sırtlan iskeleti diye tutulan bir fosilin, 20 milyon önce yaşayan dev bir aslana ait olduğu anlaşıldı.