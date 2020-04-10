Konya'nın Selçuklu ilçesinde el ele tutuşarak binaya giren şüpheliler, bodrum katta bulunan 2 adet televizyonu alarak kayıplara karıştı.
Apartman sakinleri durumu farkederek, polis ekiplerine bildirdi.
2 HIRSIZ YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
İncelemelerin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin 10 suç kaydı bulunan Burhan Kaplan ve sevgilisi Hazal K. olduğu tespit edilerek, düzenlenen operasyonla sevgili olan hırsızlar gözaltına alındı.
Konya'da çift el ele girdikleri binadan televizyon çaldı
SEVGİLİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin, televizyonlardan birini bozuk olduğunu gerekçesiyle çöpe attıkları belirlenirken, diğer televizyonu ise sakladıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hazal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Televizyon ise sahibine teslim edildi.