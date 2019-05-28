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Tokat'ta dilencileri zabıta rahat bırakmadı

Ramazan Bayramı öncesinde yapılan dilenci operasyonunda 11’i çocuk, 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

AA | 28.05.2019 - 16:52..
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Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; ana cadde, cami, hastane ve iş merkezi önlerinde dilenenlere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler halinde sivil araçlarla farklı bölgelerde yapılan uygulamada 11’i çocuk, toplam 22 kişi ekip otolarına alınarak, Zabıta Müdürlüğü’ne getirildi.

Tokat'ta dilencileri zabıta rahat bırakmadı

Dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan paralar, tutanak ile kayıt altına alındı. Dilencilik yapan yabancı uyruklu kimliği belirsiz 10 bayan ve üzerinde kimlik bulunan 1 bayan, parmak izinden kimlik tespiti ve işlem yapılmak üzere ekipler tarafından Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve Emniyet Asayiş Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Tokat'ta dilencileri zabıta rahat bırakmadı


DİYARBAKIR'DAN TOKAT'A DİLENMEK İÇİN GELDİLER

Diyarbakır’dan Tokat’a dilenmek için geldikleri tespit dilencilerin 20'sinin, Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden yapılan yazılı açıklamada; Ramazan ayının manevi havasını, insanların yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren kişilere fırsat verilmeyeceği, uygulamanın yoğunlaştırılarak gün içinde ve teravih namazı sonrası devam edeceği bildirildi.

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