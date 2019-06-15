Tokat’ta dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

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Meteorolojiden yurt geneline yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.