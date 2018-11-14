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Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'e çıktı

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaptıkları uygulamalar sonucu il genelinde emniyet kemeri kullanımının yüzde 95’e çıktığını bildirdi.

DHA | 14.11.2018 - 12:20..
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İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il genelinde emniyet kemeri kullanımının yüzde 95’e çıktığını, geçen yıla oranla trafik kazalarının kent merkezinde yüzde 25, şehirlerarası yollarda ise yüzde 23 azaldığını söyledi.

HALK BİLGİLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla trafik güvenliğini arttırmak amacıyla ülke genelinde  'Emniyet Kemeri' uygulamalarına ağırlık verilmeye başlandı. Bu kapsamda Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde emniyet kemeri, radar ve trafikte drift atan araçlara yönelik uygulamalarını artırdı. Uygulamalar başlamadan 15 gün önce afiş, pankart ve broşürlerle halk bilgilendirildi. Yapılan çalışmalar başarılı sonuçlar vermeye başladı.

Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'e çıktı

''ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI TRAFİK KAZALARINI ASGARİ SEVİYEYE ÇEKECEĞİZ''

Trafik kazalarını en asgari seviyeye düşürmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden İl Emniyet Müdürü Topaloğlu, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bir açıklaması olmuştu. 'Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını asgari seviyeye çekeceğiz. Buna da tüm arkadaşlarımız katılacaktır' şeklinde. Biz hem trafik görevlisi arkadaşlarımızla, hem de asayişte görevli polis arkadaşlarımız ile trafik seferberliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız trafik kazalarını en asgari seviyeye çekmektir.'' dedi.

Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'e çıktı

DRONE'LERLE TAKİP YAPILIYOR

Topaloğlu ayrıca; ''Uygulamalarımızın 7/24 devam ediyor. Hem drone'lerle hem de ekiplerimiz ile emniyet kemeri, radar ve trafikte drift uygulamalarımız hız kesmeden devam edecek. Bunlar da görüyoruz ki, çok faydalı bir uygulama oldu. Geçen sene ile bu seneyi karşılaştırdığımız zaman şehir içi trafikte trafik kazalarında yüzde 25, şehirlerarası yollarda ise yüzde 23'lük bir düşüşümüz oldu. Bu oranları daha da yükselteceğiz. Amacımız vatandaşın güvenli olarak kara yollarında seyir etmesini sağlamak" dedi. Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'e çıktı

''AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL''

Uygulamalara başlamadan önce halkı bilgilendirdiklerini kaydeden Topaloğlu, "Bizim amacımız ceza yazmak değil, kuralları uygulatmak. 15 gün boyunca bilboardlarda afişler hazırladık. Pankartlar astık. Yollarda uygulamalar yaparak vatandaşlarımızı el broşürlerimiz ile bilgilendirdik. Emniyet kemerinin önemini anlattık. Bu uygulamanın da sonucunu aldık. Yüzde 95 civarında sürücülerimiz kemerlerini taktı" diye konuştu.

Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'e çıktı

Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'e çıktı

Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'e çıktı

Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'e çıktı

Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'e çıktı

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