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Tokat'ta evde kalmayanlara vatandaş tepkisi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, banklarda oturmaya devam eden kişilere uyarılar geldi.

İHA | 28.03.2020 - 16:48..
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Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkması yasaklanırken, bazı kişiler bu kuralı duymazdan geliyor.

YAŞLILARA EVDE KAL UYARISINDA BULUNDU

Tokat'ta Meydan Cami yanında bulunan parktaki banklara belediye ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların oturması engellendi.

Bazı kişilerin yasağı ihlal ederek banklarda oturmaya devam ettiğini gören Rüstem Kuş, bu duruma tepkisiz kalmayarak yaşlıları uyardı.

Evde kalmayanlara vatandaş tepkisi

"BU KURALLARA UYMAYANLARI GÖRÜYORUZ"

Banklarda oturmaya devam eden yaşlılar için Kuş, "Devletimiz 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Buna rağmen kurallara uymayanlar olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız.” dedi.

Tokat'ta evde kalmayanlara vatandaş tepkisi

Tokat'ta evde kalmayanlara vatandaş tepkisi

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