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Tokat'ta halk nisan yağmurunu toplayıp içti

Tokat’ta nisan yağmuru biriktirme geleneği yaşatmak isteyen esnaf, otomobillerinin üzerine cam kaplar yerleştirerek, şifalı olduğuna inanılan yağmur suyunu toplayarak içti.

İHA | 16.04.2019 - 12:31..
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Tokat’ta da bir grup esnaf, iş yerlerinin önündeki otomobillerinin üzerine yağmur yağarken geniş ağızlı kapları koyarak içine yağmur sularının dolmasını sağladı.

YAĞMUR SUYUNU BİRİKTİRİP İÇTİLER

Bu kaplarda biriken sulardan bardaklara doldurarak içen esnaf, 13 mayısa kadar biriktirme süresi olan nisan yağmurlarının biriktirilerek tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Havası temiz olan iller ve özellikle kırsal kesimlerde nisan yağmurlarının daha sağlıklı olduğuna dikkat çekilirken, yağmur suyu toplama yöntemi ise görenlerin dikkatini çekti.

Tokat'ta halk nisan yağmurunu toplayıp içti

ŞİFA NİYETİNE

Esnaftan Nurettin Bozyiğit, “Otomobillerin üzerinde ilginç olarak görülen cam kaselere nisan yağmuru sularını biriktiriyoruz. Daha sonra şifa niyetine içeceğiz inşallah. Daha önce alimlerden duyduğumuz bir yöntem Nisan ayında şifa niyetine su toplamak. O nedenle yağmur suyu topluyoruz. Tadı oldukça güzel” dedi.

Tokat'ta halk nisan yağmurunu toplayıp içti

ŞİFA TASI GELENEĞİ

Tokat Belediyesi şehir müzesinde sergilenen şifa tasları Anadolu’da sürdürülen geleneği gözler önüne seriyor. Osmanlı döneminde şifa taslarına konan suya okunup bu sudan içilmesi veya yıkanılması geleneğinin günümüzde azda olsa yaşatıldığını ifade eden Arkeolog İbrahim Çetin şifa tasından içilen suyun insanlara şifa kaynağı olduğuna inanıldığını belirterek, “Şifa tası ile içilen suyun hastalıklardan, nazarlar ve kötülüklerden koruduğuna inanılıyor. Tokat’ta bazı köylerimizde halen bu gelenek sürdürülüyor. Nisan yağmurlarını bu taslara konularak içtiği zaman şifa sağladığına inanılıyor” diye konuştu.

Tokat'ta halk nisan yağmurunu toplayıp içti

Tokat'ta halk nisan yağmurunu toplayıp içti

Tokat'ta halk nisan yağmurunu toplayıp içti

Tokat'ta halk nisan yağmurunu toplayıp içti

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