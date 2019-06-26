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Tokat'ta hayvan otlatma kavgasında 1 ölü

Otlatma yeri anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 26.06.2019 - 00:00..
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde kavga, kanlı bitti.

Tosunlar köyünde iddiaya göre hayvan otlatan H.K (59) ile aynı köyde ikamet eden H.Ö (29) arasında hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sonucu yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaşlı adamın ruhsatız pompalı tüfekle ateş açması ağır yaralanan genç ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri yaşlı adamı gözaltına alırken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.

Tokat'ta hayvan otlatma kavgasında 1 ölü

Tokat'ta hayvan otlatma kavgasında 1 ölü

Tokat'ta hayvan otlatma kavgasında 1 ölü

Tokat'ta hayvan otlatma kavgasında 1 ölü

Tokat'ta hayvan otlatma kavgasında 1 ölü

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