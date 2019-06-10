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Tokat'ta işçi çalıştırma tartışması kanlı bitti

Tarlada işçi çalıştırma tartışması iki komşu arasında silahlı kavgaya dönüştü

DHA | 10.06.2019 - 20:31..
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Tokat'ta dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü'nde silahlı kavga yaşandı.

Köyde yaşayan İnan Genç, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Mesut Giden'in tarlasında çalışmak için köye gelen işçilerin yolunu keserek engel olmaya çalıştı. Durumu haber alan Mesut Giden, köy girişine gelerek İnan Genç ile tartışmaya başladı.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Tartışma tarım işçilerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. İnan Genç uzaklaşmak için aracına bindiği sırada Mesut Giden yanında bulundurduğu ruhsatlı tabanca ile ateş açtı. İsabet eden kurşunlarla İnan Genç olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki K.K. ise yaralandı.

Yaralı K.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
Jandarma tarafından gözaltına alınan alınan şüpheli Mesut Giden işlemlerinin ardında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tokat'ta işçi çalıştırma tartışması kanlı bitti

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