Tokat'ta kamyonet devrildi: 3 yaralı

Benim yavrularımı sen mi korkuttun

1 Manisa'da traktör dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör dereye devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

2 Erdoğan: İstanbul ile Ankara'yı biz aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da belediye meclislerinde çoğunluğun AK Parti'den olduğunu belirterek, iki şehirde kazananın AK Parti olduğunu söyledi.

3 BDDK'dan mobilya alımları için taksit açıklaması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya çıkardı.

4 G20 Zirvesi'nde Trump ile Putin görüşmesi muallakta ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’da gerçekleşecek G20 Zirvesi sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi. Kremlin ise Washington’dan hiçbir teklif almadıklarını dile getirdi.

5 Trump'a Demokratlar'dan silah tepkisi Demokratlar, Trump'ı Suudi Arabistan ve BAE ile silah anlaşmaları yapmak için sahte acil durumu oluşturmakla suçluyor.

6 Yayıncı kuruluş Türkiye'den çekiliyor Türkiye futbol yayıncı kuruluşu beINSport zarar ettiği için ülkeden çekilmek istiyor.