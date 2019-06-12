Tokat'ta kamyonet devrildi: 3 yaralı

Tokat’tan Ağrı’ya kiraz götüren M.Y. idaresindeki kamyon Tokat-Niksar karayolu Gümenek mevkiinde yağmur sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı önündeki tali yoldan karşı yönet geçmek için bekleyen M.S idaresindeki marul yüklü kamyonete çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kamyon çarpmanın etkisi ile sürüklediği kamyonun üzerine devrilirken, kamyonet içerisindekiler son an gösterdikleri refleks ile araç koltuğuna yatarak kurtuldu. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.