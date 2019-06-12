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Tokat'ta kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kiraz yüklü kamyon kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA | 12.06.2019 - 22:54..
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Tokat’tan Ağrı’ya kiraz götüren M.Y. idaresindeki kamyon Tokat-Niksar karayolu Gümenek mevkiinde yağmur sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı önündeki tali yoldan karşı yönet geçmek için bekleyen M.S idaresindeki marul yüklü kamyonete çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kamyon çarpmanın etkisi ile sürüklediği kamyonun üzerine devrilirken, kamyonet içerisindekiler son an gösterdikleri refleks ile araç koltuğuna yatarak kurtuldu. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta kamyonet devrildi: 3 yaralı

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