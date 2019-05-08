Tokat'ta kaza yapan otomobille hastaneye gittiler

Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 Karayolu Değirmenli Köyü yakınlarında Orhan Karabulut idaresindeki otomobil, bir benzin istasyonundan çıkan Bünyamin Başak (48) idaresindeki motosiklete çarptı.

OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15-20 metre araç üzerinde sürüklenen motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 yolcu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdikten sonra kaza yapan araçla olay yerine yakın bulunan Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine gitti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza mahalline sevk edilen sağlık ekipleri motosiklet sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 3 çocuk babasının cenazesi hastane morguna kaldırılırken, acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.