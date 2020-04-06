Tokat'ta koronavirüsü yenen hemşire taburcu edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe’de iki salgın hastanesi kurulacağını açıkladı.

Erdoğan korona ile mücadelede son durumu anlatıyor.

Erdoğan korona ile mücadelede son durumu anlatıyor

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını bildirdi.

Koronvirüse yakalanan 32 yaşındaki hemşire Özlem Şirinyar, tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu oldu.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

İngiltere'de can kaybı 5 bin 373'e yükseldi

6

Babasının cenaze törenini telefondan izleyebildi

Sakarya'da, babasını ölümünden önce yoğun bakımda ziyaret eden zabıta, karantinada olduğu için cenazeye katılamadı.