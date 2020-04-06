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Tokat'ta koronavirüsü yenen hemşire taburcu edildi

Koronvirüse yakalanan 32 yaşındaki hemşire Özlem Şirinyar, tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu oldu.

DHA |
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Tokat'ta koronavirüsü yenen hemşire taburcu edildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyar, koronavirüse yakalandı.

SAĞLIĞINA GERİ KAVUŞTU

Hemşire Şirinyar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yaklaşık 6 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Şirinyar, hastaneden taburcu edildi.

Tokat'ta koronavirüsü yenen hemşire taburcu edildi

MESLEKTAŞLARI ALKIŞLAYARAK UĞURLADI

14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Şirinyar, meslektaşları tarafından alkışlarla evine gönderildi.

Tokat'ta koronavirüsü yenen hemşire taburcu edildi

Tokat'ta koronavirüsü yenen hemşire taburcu edildi

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