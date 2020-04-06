Tokat'ta koronavirüsü yenen hemşire taburcu edildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyar, koronavirüse yakalandı.
SAĞLIĞINA GERİ KAVUŞTU
Hemşire Şirinyar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yaklaşık 6 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Şirinyar, hastaneden taburcu edildi.
MESLEKTAŞLARI ALKIŞLAYARAK UĞURLADI
14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Şirinyar, meslektaşları tarafından alkışlarla evine gönderildi.