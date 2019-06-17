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Tokat'ta lastiği patlayan tır devrildi

Devrilen tırın sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralanmadan kurtuldu.

DHA | 17.06.2019 - 16:25..
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Tokat- Niksar yolunun 22'nci kilometresinde kaza meydana geldi.

Niksar'dan Tokat yönüne giden Yılmaz Put yönetimindeki su yüklü tır, sol ön lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek, devrildi. Yaklaşık 70 metre sürüklenen tırın dorsesinde bulunan pet şişeler ise yola saçıldı.

"EMNİYET KEMERİ OLMASAYDI ÖLMÜŞTÜM"

Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürüklenen tırdan yaralanmadan kurtulan sürücü Put, "Seyir halindeyken aracımın sol ön lastiği patladı. O anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçtim ve yan yattı. Kazadan yara almadan kurtuldum; çünkü emniyet kemerim takılıydı. Takılı olmasaydı cama yapışırdım" dedi.

Tokat'ta lastiği patlayan tır devrildi

Tokat'ta lastiği patlayan tır devrildi

Tokat'ta lastiği patlayan tır devrildi

Tokat'ta lastiği patlayan tır devrildi

Tokat'ta lastiği patlayan tır devrildi

Tokat'ta lastiği patlayan tır devrildi

Tokat'ta lastiği patlayan tır devrildi

Tokat'ta lastiği patlayan tır devrildi

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