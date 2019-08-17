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Tokat'ta maganda kurşunu can yaktı

Düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

DHA | 17.08.2019 - 03:43..
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Tokat'ın Niksar ilçesinde dün akşam 22.30 sıralarında ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Çiçekli köyünde yaralanma vakası meydana geldi.

Çiçekli köyünde oturan Saadettin Erarslan, (40) Sinem Eraslan (13) ve Abidin Eraslan (35) bir yakınlarının köyde düzenlenen düğününe gitti. Düğün sırasında kimliği belirsiz kişiler tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Mermilerin isabet etmesi sonucu Sinem Eraslan göğsünden, Saadettin Eraslan karın bölgesinden Abidin Eraslan ise elinden vurularak yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Saadettin Eraslan buradaki ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Sinem Eraslan ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma düğünde tabanca ile ateş açıp 3 kişinin yaralanmasına sebep olan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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