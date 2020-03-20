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Tokat'ta markette şeffaf branda ile korona önlemi

Önlem alınan bir markette kasiyerlerin olduğu alan, şeffaf branda ile kapatıldı. Brandaya, para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için delik açıldı.

DHA | 20.03.2020 - 10:55..
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir markette, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışanlar ile müşteriler arasında 'sıfır temas' uygulamasına geçildi.

KASANIN ÇEVRESİ ŞEFFAF BRANDA İLE KAPATILDI

Kasiyerlerin olduğu alan şeffaf branda ile kapatılarak, müşterilerle yakın temas engellendi. Markete, 'Hijyen kuralları gereği personelimizin ve sizin sağlığınız için sıfır temas uygulanmasına geçtik' yazılı not da asıldı.

Para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için de şeffaf brandaya delik açıldı.

Tokat'ta markette şeffaf branda ile korona önlemi

AMAÇ MÜŞTERİ VE ÇALIŞANLARI KORUMAK

Müşteriler, marketin uygulamasından memnun kaldığını belirtti.

Koronavirüse karşı tedbir amacıyla bu önlemi aldıklarını belirten market sorumlusu Recep Nişancı, hem kendilerini hem de müşterileri korumak istediklerini söyledi.

Tokat'ta markette şeffaf branda ile korona önlemi

Tokat'ta markette şeffaf branda ile korona önlemi

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