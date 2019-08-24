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Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyn hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

DHA | 24.08.2019 - 02:10..
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Akşam saatlerinde Tokat-Niksar karayolu Karakaya köyü yakınlarında kaza meydana geldi.

Niksar ilçesinden Tokat'a giden Mustafa Murat Üstün (49) yönetimindeki 60 DG 555 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

3 YARALI

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Sevda Üstün (31) ve Doğukan Koşar (18) yaralandı.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı

Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı

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