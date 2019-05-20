Tokat'ta minik Evrim’den 315 gündür haber alınamıyor

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış'ın 3,5 yaşındaki kızları Evrim Atış, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu.

Evrim'den, o gün bu gündür haber alınamıyor.

KARDEŞİNİN YANINA BIRAKTI, DÖNDÜĞÜNDE BULAMADI

Anne Atış, kızını çadırda kardeşinin yanına bırakarak hayvanlara bakmak için ayrıldı. Bir süre sonra çadıra dönen anne, kızını bulamadı. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede yaptıkları aramalarda bir sonuç alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Yaylada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Jandarma ekipleri ilk gün arama yaptı.

ARANMADIK YER KALMADI, 315 GÜNDÜR KAYIP

Jandarma ve AFAD ekiplerine daha sonra JAK, UMKE ve Komando ekipleri dahil oldu. Özel eğitimli hassas burunlu köpekler ve gece görüşlü drone'la arama yapıldı. Köydeki boş ahırlar ve evlerin yanı sıra ormanlık alanda ekipler, titiz bir çalışma yürüttü.

ANNE VE BABA HAKKINDA DA SORUŞTURMALAR VAR

Arama çalışmaları devam ederken çelişkili ifadeler veren Evrim’in annesi Dilek ve babası Burhan Atış, gözaltına alındı. 23 Temmuz 2018 tarihinde çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 166 gün cezaevinde kaldıktan sonra Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaklaşık 4 ay ormanlık alanlarda, köyde, mağaralarda yapılan arama çalışmalarında bugüne kadar bir ip ucuna ulaşılamadı. Soruşturma devam ediyor.