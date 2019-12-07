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Tokat'ta öz kızlarını istismar eden baba gözaltına alındı

Tokat'ta, 16 yaşındaki ve 13 yaşındaki öz kızlarına, istismarda bulunduğu iddia edilen baba gözaltına alındı.

İHA | 07.12.2019 - 03:47..
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Lise son sınıf öğrencisi olan Z.Ş., bugün okulda olduğu sırada baygınlık geçirdi.

REHBERLİK ÖĞRETMENİNE ANLATTI

Hastaneye götürülen Z.Ş. tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüştü. Öğretmenine öz babası S.Ş’nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.’yi istismar ettiğini söyledi.

ÖĞRETMENLERİN İHBARI ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Rehberlik öğretmeninin polise bildirmesi üzerine S.Ş. gözaltına alındı. 2 yıldır istismara uğradığını iddia eden Z.Ş., babasının aynı şekilde kardeşi S.Ş.’ye de aynı şeyleri yaptığını öğrenince durumu anlatmaya karar verdiğini söyledi. İki kardeş olayın ardından devlet korumasına alındı.

Şüpheli baba S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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