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Tokat'ta sigara tiryakisinin maskeye sigara çözümü

Çalışırken sigara içmek isteyen esnaf, koronavirüsten korunmak için taktığı maskesine pet şişe kapağı yerleştirdi.

İHA | 18.03.2020 - 14:10..
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Tokat'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında, çarşamba pazarı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı.

MASKESİNİ ÇIKARMAYARAK SİGARA İÇTİ

Maskeyle çalışırken sigara içmek isteyen bir esnaf ise kendine göre bir yöntem buldu.

Maskenin ağız kısmını delerek bir pet şişe kapağı yerleştiren esnaf, maskesini çıkarmadan ağız kısmındaki kapağı açarak sigarasını içti.

Tokat'ta sigara tiryakisinin maskeye sigara çözümü

"KENDİ BULUŞUM"

Uygulamasıyla dikkat çeken pazar esnaflarından Faruk Balcı, “Sağlığımız için maske takıyoruz, toplum sağlığı önemli. Kendi buluşum olarak böyle bir sistem yaptım. Maskeye taktığım kapağı açarak sigaramı içiyorum sonra kapatıyorum.” dedi.

Koronavirüse karşı alınacak en temel önlemlerden birinin tütün ürünlerinin kullanılmasına son verilmesi olduğunun hatırlatılması üzerine Balcı,“İnşallah Rabbim bir ikrahını verir sigarayı bırakırız. Sigarayı bırakana kadar bununla idare edeceğiz.” dedi.

Tokat'ta sigara tiryakisinin maskeye sigara çözümü

"SİGARAYI BIRAKACAĞIM"

Sigarayı bırakmak için koronavirüs önlemlerinin tam zamanı olduğunu hatırlatılması üzerine Balcı, “Doğru haklısınız en iyisi biz sigarayı bırakalım. Bundan sonra sigara içmiyoruz, sigaralı maskeye son veriyoruz. Bundan sonra düzen böyle. Rabbimin izni ile sigarayı da bırakacağım.” dedi.

Tokat'ta sigara tiryakisinin maskeye sigara çözümü

Tokat'ta sigara tiryakisinin maskeye sigara çözümü

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