Tokat'ta seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyü girişinde, seyir halindeki kamyonetin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön bölümünü sardı.

SÜRÜCÜNÜN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, kamyoneti güvenli şekilde yol kenarına çekerek yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Ancak yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çevreye sıçraması önlendi.

KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken kamyonet, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.