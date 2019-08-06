Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 112 İstasyonu önündeki kavşakta, A.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak savruldu.
OTOMOBİL KANALA UÇTU
Kontrolden çıkan araç, sulama maksatlı kullanılan refüj içindeki kanala adeta çakıldı. Kazada, otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü A.K., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazayla ilgili polis, inceleme başlattı.