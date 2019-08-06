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Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı

A.K. kontrolündeki otomobil, kavşakta kontrolden çıktı ve kanala uçtu. Yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

İHA | 06.08.2019 - 09:39..
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Tokat Organize Sanayi  Bölgesi'nde bulunan 112 İstasyonu önündeki kavşakta, A.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak savruldu.

OTOMOBİL KANALA UÇTU

Kontrolden çıkan araç, sulama maksatlı kullanılan refüj içindeki kanala adeta çakıldı. Kazada, otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı

YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü A.K., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazayla ilgili polis, inceleme başlattı.

Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı

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