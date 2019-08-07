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Tokat'ta tarlada 1 lira olan şeftali markette 4.95

Şeftali üretiminin artmasıyla, tarlada cinsine göre 1-1.5 liraya kadar düşen şeftali, pazar yerinde 2-2.5 lira, marketlerde 3-5 lira arasında satılıyor.

İHA | 07.08.2019 - 14:33..
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Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde yaklaşık 2 haftadır devam eden şeftali üretiminde artış yaşanırken fiyatlarda düşüş dikkat çekiyor.

İhracat olmaması nedeniyle yurt içi piyasaya gönderilen şeftalide üreticinin maliyetini karşılamıyor. İşçilik, mazot, ilaç ve gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çeken çiftçiler işçi çalıştıramıyor.

İHRACAT OLMADIĞI İÇİN FİYATLAR DÜŞTÜ

Çiftçilikle geçimini sağlayan Rıza Erdoğdu ise şeftali hasadının kendileri için sancılı başladığını belirterek, "Şeftalinin maliyetine şeftali satıyoruz, yevmiyemizi dahi çıkartamıyoruz. İhracat olmadığından, vatandaşların da ekonomik durumu iyi olmadığı için şeftali ikinci planda kalıyor. Şeftali 5 kilo yiyorsa 1 kilo yiyor” diye konuştu. Çiftçilerden İsmail Korkmaz, 50 kuruşa meyve suyu fabrikasında 1-1.5 liraya kadarda cinsine göre şeftaliyi hale gönderdiklerini ifade ederek, “Meyve bol olduğu için fiyatlar düşüyor, ihracat da yok bu sene. Maliyetimizi karşılamıyor, tarlayı elektrikle suluyoruz maliyetimizi karşılamıyor. Gübre ilaç pahalı. Marketlerde fiyatlar yüksek arada uçurum var” şeklinde konuştu.

Tokat'ta tarlada 1 lira olan şeftali markette 4.95

TARLAYLA MARKET ARASINDA UÇURUM FARK VAR

Tarladaki fiyatla market arasında uçurum var Komisyoncu Suat Durgun ise köylünün düşen fiyatlar nedeniyle işin içinden çıkamadığını belirterek, ”Tarla ile market arasında uçurum var. Bizim 1 lira yazdığımız şeftali markette 4-5 lira. Fiyatlar neden bu kadar yüksek çözemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tokat'ta tarlada 1 lira olan şeftali markette 4.95

Tokat'ta tarlada 1 lira olan şeftali markette 4.95

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