Tokat'ta tır ve kamyonlar buzlanma yüzünden yola çıkamadı

Tokat-Sivas kara yolu Geyraz Mahallesi'nde şehir çıkışında uygulama yapan trafik ekipleri, gece saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde devam eden tipi ve buzlanma nedeniyle, ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi.

KAMYONLAR 14 SAAT BENZİN İSTASYONUNDA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

Yaklaşık 14 saattir bir benzin istasyonunda bekletilen tır ve kamyonlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcu otobüsleri, otomobil ve minibüsler için yol açık tutulurken, kara yolları ekipleri, 1650 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Kızıleniş mevki ile Yatmış bölgesinde yaşanan buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"YOLUN TIRLARA AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Samsun’dan yüklediği buğdayı Mardin’e tır ile götürmek için yola çıkan Aydın Öztürk, uzun bir süredir bekletildiklerini ifade ederek, “Valimiz sağolsun bizlere çay ve çorba ikramında bulundu. Burada yolun tırlara açılmasını bekliyoruz. Birkaç saat daha sürebilir.” dedi.