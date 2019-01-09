taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4947
Euro
6.305
Altın
1282.035
Borsa
91299.44
Gram Altın
226.558

Tokat'ta tır ve kamyonlar buzlanma yüzünden yola çıkamadı

Yoğun tipi ve buzlanma yüzünden tır ve kamyon gibi büyük araçların trafiğe çıkmasına izin vermeyen polis ekipleri, ağır tonajlı otomobil sürücülerini 14 saatliğine benzin istasyonunda misafir etti.

İHA | 09.01.2019 - 11:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tokat-Sivas kara yolu Geyraz Mahallesi'nde şehir çıkışında uygulama yapan trafik ekipleri, gece saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde devam eden tipi ve buzlanma nedeniyle, ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi.

KAMYONLAR 14 SAAT BENZİN İSTASYONUNDA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

Yaklaşık 14 saattir bir benzin istasyonunda bekletilen tır ve kamyonlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcu otobüsleri, otomobil ve minibüsler için yol açık tutulurken, kara yolları ekipleri, 1650 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Kızıleniş mevki ile Yatmış bölgesinde yaşanan buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tokat'ta tır ve kamyonlar buzlanma yüzünden yola çıkamadı

"YOLUN TIRLARA AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Samsun’dan yüklediği buğdayı Mardin’e tır ile götürmek için yola çıkan Aydın Öztürk, uzun bir süredir bekletildiklerini ifade ederek, “Valimiz sağolsun bizlere çay ve çorba ikramında bulundu. Burada yolun tırlara açılmasını bekliyoruz. Birkaç saat daha sürebilir.” dedi.

Tokat'ta tır ve kamyonlar buzlanma yüzünden yola çıkamadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

71
ABD medyasında Bolton ziyareti

ABD medyasında Bolton ziyareti

73
İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

74
Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

57
Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

78
Ziynet Sali gitaristine aşık oldu

Ziynet Sali gitaristine aşık oldu

11
Can Yaman ameliyat oldu

Can Yaman ameliyat oldu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir