Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Çamdere Köyü’nde uyuşturucu madde olduğuna dair istihbarat aldı.

İÇİME HAZIR ESRAR BULUNDU

Alınan istihbarat sonrasında harekete geçen ekipler, köyde ikamet eden 2 şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyon doğrultusunda yapılan aramada içime hazır halde 12 gr kubar esrar, bir miktar esrar tohumu ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen malzemelere el konduğu bilgisine ulaşılırken, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.