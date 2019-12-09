taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8047
Euro
6.4296
Altın
1464.21
Borsa
108831.45
Gram Altın
273.379
Bitcoin
43502.61

Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çamdere köyünde yapılan esrar operasyonunda içime hazır esrar bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 09.12.2019 - 15:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Çamdere Köyü’nde uyuşturucu madde olduğuna dair istihbarat aldı.

İÇİME HAZIR ESRAR BULUNDU

Alınan istihbarat sonrasında harekete geçen ekipler, köyde ikamet eden 2 şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyon doğrultusunda yapılan aramada içime hazır halde 12 gr kubar esrar, bir miktar esrar tohumu ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Tokat’ta esrar operasyonu, 2 gözaltı -1

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen malzemelere el konduğu bilgisine ulaşılırken, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

208
Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

445
Muslera'nın aile pozu

Muslera'nın aile pozu

36
Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

435
MHP'li başkandan çirkin benzetme

MHP'li başkandan çirkin benzetme

235
İngiltere'de 6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

İngiltere'de 6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

77
TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir