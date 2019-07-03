Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yapılan aramada; 203 adet ecstasy hap, 37 adet sentetik ecza, 5 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsa, TCK-191 ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca ‘TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.