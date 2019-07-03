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Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İHA | 03.07.2019 - 13:56..
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Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yapılan aramada; 203 adet ecstasy hap, 37 adet sentetik ecza, 5 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsa, TCK-191 ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca ‘TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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