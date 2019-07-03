Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Ekrem İmamoğlu: Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim

Seçimin ardından parti ziyaretlerine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. İmamoğlu, "Elbette ki imkan olsa ziyaret etmek isterim ama bazı kurallar var" dedi.