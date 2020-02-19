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Tokat'ta yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

Bir okulun müdürü ve öğretmeni tarafından mezarlıkta bulunan 'Fındık' isimli yavru köpek, giydiği formayla öğrenciler arasında dolaşarak dikkat çekti.

DHA | 19.02.2020 - 10:37..
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Tokat'ın Turhal ilçesinde, mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yaralı yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Yavru köpek, ilk günden itibaren okulun öğrencileri tarafından oldukça sevildi.

OKULUN BAHÇESİNE KULÜBE YAPILDI

Yavru köpek için okulun bahçesinde bir köşeye küçük bir kulübe yapıldı. Kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.

Tokat'ta yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

ÖĞRENCİLER 'FINDIK' ADINI VERDİ

Yavru köpeğe okulun öğrencileri de yoğun ilgi ve sevgi gösterdi. Okulun maskotu haline gelen köpeğe öğrenciler 'Fındık' adını verdi. Öğrencilerin peşini bırakmayan Fındık ders saatlerinde de öğrencilerle birlikte sınıfa girmeye başladı.

Tokat'ta yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

"BAKANIMIZIN PAYLAŞIMI AKLIMIZA GELDİ"

Sınıf öğretmeni Mustafa Önlen, Fındık'ın okulun maskotu haline geldiğini belirterek, "Okul çıkışı eve doğru giderken yavru köpeğin büyük köpekler tarafından sıkıştırıldığını gördük. Önce onu korumaya aldık. Sonra Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 'Müfredattaki kitaplara istediğiniz kadar hayvan sevgisi ile ilgili paragraf koyun. Hiçbir şey bir köpek sevgisi, bir çocuğun okula geldiğinde köpeğe günaydın demesinin yerini alamayacaktır" paylaşımı aklımıza geldi. Ondan esinlenerek köpeğimizi okula getirdik. Ondan itibaren çocuklarda inanılmaz derecede değişimler fark ettik. Çocuklar köpeği besleyerek sorumluluk sahibi oldular. Okula devam etmeye başladılar. Birbirlerine zorbalık yapmamaya başladılar." dedi.

Tokat'ta yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

"ÖNLÜK GİYMESİ ESPRİ İLE BAŞLADI"

Öğrenci ve velilerde büyük bir değişim olduğunu ve Fındık'a önlük diktiklerini anlatan Önlen "Konu, madem sınıfa geliyor o zaman önlük giymesi gerekiyor diye espri ile başladı. Okul aile birliği başkanımız hemen bir önlük dikip okulumuza getirdi. Köpeğe giydirdik ve inanın veliler de bile değişim oldu. Velilerimiz köpeği gördü, okuldan gitmek istemediler. Velilerimiz köpekle fotoğraf çektirdi, onunla oynadı ve sevdiler. Onlar da aslında köpeğin bir can olduğunu fark ettiler. Bu da bizi inanılmaz mutlu etti. Çocuklarımız resim derslerinde ev, anne ve baba çizer. Fındık sınıfa girdiğinden belli çocuklar mutlaka resmin bir kısmına köpek de çiziyorlar. Köpeğin ismini ise çocuklar koydu. Her şeyleri ile çocuklar ilgileniyorlar." diye konuştu.

Öğrenciler ise 'Fındık'ı çok sevdiklerini ve onu kendi elleriyle beslediklerini söyledi.

Tokat'ta yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

Tokat'ta yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

Tokat'ta yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

Tokat'ta yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

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