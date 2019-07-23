Tokat'ta yayaların kural ihlali

Türkiye genelinde uygulamaya sokulan 'öncelik yayanın' projesiyle birlikte sürücüler, yaya geçitlerinde geçiş hakkını yayalara vermeye başladı.

Yapılan trafik denetimleriyle önceliği yayaya vermeyen sürücülere, cezai işlemler de uygulanıyor.

Üst geçidin altından geçiyorlar VİDEO

SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR

Bazı yayaların ise kendilerine tahsis edilen yaya geçitleri, üst geçitler ya da yaya geçitlerini kullanmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Tehlikeli anların yaşandığı Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan üst geçit de bu zor anların yaşandığı noktalardan birisi olarak göze çarpıyor. Geçidin hemen altından akan yoğun trafiğe rağmen karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, tehlikeye davetine çıkarıyor.

"TEHLİKE SOYADIMIZ"

Genelde vatandaşlar merdiven çıkmak istemediği için yaya üst geçidini kullanmadığı savunmasının yaparken, bir yaya ise "Tehlike soyadımız" şeklinde ifadeler kullandı.