taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6876
Euro
6.356
Altın
1423.41
Borsa
102739.24
Gram Altın
260.768

Tokat'ta yayaların kural ihlali

Ana cadde üzerinde bulunan üst geçidi kullanmayarak altından yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, hayatlarını tehlikeye atıyor.

İHA | 23.07.2019 - 15:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye genelinde uygulamaya sokulan 'öncelik yayanın' projesiyle birlikte sürücüler, yaya geçitlerinde geçiş hakkını yayalara vermeye başladı.

Yapılan trafik denetimleriyle önceliği yayaya vermeyen sürücülere, cezai işlemler de uygulanıyor.

Üst geçidin altından geçiyorlar VİDEO

SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR

Bazı yayaların ise kendilerine tahsis edilen yaya geçitleri, üst geçitler ya da yaya geçitlerini kullanmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Tehlikeli anların yaşandığı Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan üst geçit de bu zor anların yaşandığı noktalardan birisi olarak göze çarpıyor. Geçidin hemen altından akan yoğun trafiğe rağmen karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, tehlikeye davetine çıkarıyor.

Tokat'ta yayaların kural ihlali

"TEHLİKE SOYADIMIZ"

Genelde vatandaşlar merdiven çıkmak istemediği için yaya üst geçidini kullanmadığı savunmasının yaparken, bir yaya ise "Tehlike soyadımız" şeklinde ifadeler kullandı.

Tokat'ta yayaların kural ihlali

Tokat'ta yayaların kural ihlali

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

146
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

124
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

129
İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

446
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

327
Foreign Policy'deki Türkiye analizi

Foreign Policy'deki Türkiye analizi

98
Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

283
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir