Tokat'taki yangında 7 dekar fidanlık zarar gördü

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Bayır köyü ile Zile bağları arasında bulunan arazide, saat 12.30 sıralarında, yangın çıktı.

PİKNİKÇİ ATEŞİNDEN YANGIN ÇIKTI

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından dikilen fidanların bulunduğu alanı alevler sardı. Piknikçilerin ateşinden çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler, jandarma ve polis ekipleri, kazma ve küreklerle yaptı. Kısa süre sonra da Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

7 DEKARLIK ALAN YANDI

7 dekar alanda etkili olan yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

































