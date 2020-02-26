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Tokat'tan dünyaya tulum ihracatı

Tokat’ta giysi üretimini bırakarak korona virüsüne karşı koruyucu tulum üretmeye başlayan tekstil fabrikası, 1 milyonun üzerindeki tulum siparişini yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

İHA | 26.02.2020 - 21:45..
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Tokat'tan dünyaya tulum ihracatı

Koronavirüs salgını dünyaya hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde ciddi talep artışı oldu.

Tokat’ın Turhal ilçesinde; kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı.

VARDİYA SAYISI ARTIRILDI

Günlük bin kapasite ile tulum üretimine başlayan firma 1 milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor.

Vardiya sayısını artıran fabrikada gece gündüz durmadan korona virüsüne karlı koruyucu tulum üretimi devam ediyor.

Tokat'tan dünyaya tulum ihracatı

1 MİLYON TULUM SİPARİŞİ ALDI

Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, korona virüsünden korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin’den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti.

Bin adet başladıkları tulum üretimi siparişlerinin 1 milyona çıktığını belirten Aktaş, siparişlere yetişmek için çift vardiya çalışmaya başladıklarını söyledi. Tek kullanımlık olan tulumun dışarıdan gelen etkene karşı koruyucu özelliği olduğunu belirten Aktaş, “Laminasyonlu kumaşın dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karı koruyucu özelliği var. İçeriden dışarıya nefes alabilir özellikli bir kumaş. Lamineli tulum diyoruz” dedi.

Tokat'tan dünyaya tulum ihracatı

"YOĞUN TAPLEP ÇİN'DEN"

Yoğun talebi karşılamak için partnerler edindiklerini ifade eden Aktaş, “Türkiye’de birçok ilden üretime destek olarak yardım alıyoruz. Daha çok Çin’den talep var. Çin’de bu sıkıntıyı gören diğer ülkeler kendi eksikliklerinin farkına vardı. Şuanda bütün ülkeler diyebilirim ki stok edinmek istiyor. Bu kıyafeti envanterinde bulundurmak istiyor. O nedenle bizler de çalışmalarımızı çok hızlandırdık. Çift vardiya çalışıyoruz. İş verdiğimiz ortaklarımızdan da çift vardiya yapmasını talep ediyoruz. Tulum fiyatları ilgi olduğu için arttı ama biz makul fiyatlarda yapıyoruz” diye konuştu.

Tokat'tan dünyaya tulum ihracatı

Tokat'tan dünyaya tulum ihracatı

Tokat'tan dünyaya tulum ihracatı

Tokat'tan dünyaya tulum ihracatı

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