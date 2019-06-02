taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı

TOKİ, 22 ilde inşa ettirdiği 240 iş yeri ile 69 konutunu açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu.

AA | 02.06.2019 - 13:16..
  1. Haberler
  2. Toki
Whatsapp ile paylaş

e

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Haziran Perşembe günü kurumun Ankara Bilkent'teki merkez binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda iş yeri ve konut satışa sunulacak.

Konutlar için saat 11.00'de, iş yerleri için saat 14.00'te yapılacak. Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Iğdır, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 ve yüzde 50 peşinatla 60, 120, 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

AÇIK ARTIRMA GÜNÜNDE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Ayrıca, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Sivas ve Şanlıurfa'da satışa sunulan konutlar yüzde 25'i peşin 120 ay vade; Ankara Kuzey Kent Projesi'nde satışa sunulan 11 konut yüzde 10'u peşin 96 ay vade, yüzde 15'i peşin 108 ay vade ve yüzde 25'i peşin 120 ay vade seçenekleriyle alınabilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

614
El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

56
Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

77
Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

98
İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul için yağış uyarısı

17
TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

68
Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir