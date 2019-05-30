TOKİ Bayburt'ta kura heyecanı

Türkiye genelinde TOKİ'nin sosyal konut projesine gösterilen ilgi oldukça fazla. Bu projeler için ise hak sahipleri kura ile belirleniyor. Kura çekimi için bu kez sıra Bayburt'taydı....

263 HAK SAHİBİ BELLİ OLDU

Bayburt'ta TOKİ tarafından yapılacak 263 konutun hak sahipleri, kura ile belirlendi.

AİLELER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Şair Zihni Kültür Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekim törenine başvuru sahipleri ile yakınları katıldı. '2+1' olarak satışa sunulan 263 konut için 665 kişinin başvurduğu kura çekilişinde heyecanlı ve duygulu anlar yaşandı.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİLER

Kurada adları okunup konut sahibi olmaya hak kazanan aileler büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen aileler, hayallerinin gerçekleşmesi noktasında katkı sunup emek veren herkese teşekkür etti.