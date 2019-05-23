TOKİ Elazığ kuraları çekildi

TOKİ'nin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde birçok vatandaşın ilgisini çekti. Kuralar ise bazı iller için çekilmeye başlandı bile.

665 KONUT SAHİBİ BELLİ OLDU

TOKİ Başkanlığı tarafından Elazığ merkez Bizmişem Aşağı Holpenk 2. Etap Projesi kapsamında inşa edilen toplam 665 konutun, hak sahipleri kurayla belirlendi.

Yakup Kılıç Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekimi için 4 bin 91 kişinin başvurduğu belirtildi. Başvuranlar arasından konutları teslim alacakların isimleri, noter huzurunda kura çekimi ile belirlendi.

700 KONUTUN YAPIMINA BAŞLANDI

Kendilerine konut çıkanlar, mutluluklarını dile getirdi. Çıkmayanlar için ise kentte yakın zamanda bitecek olan 277 konut olduğu ve ilerleyen zamanda 700 konutun yapımına da başlanacağı aktarıldı.

TOKİ’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran TOKİ Proje Uzmanı Hüseyin Ayhan, “TOKİ, 2003-2019 yılları arasında hükümetlerin ‘Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği’ kapsamında 81 il, 3 bin 682 şantiyede 838 bin 855 konutun üretimi rakamına ulaşmıştır. Üretilen konutların 721 bin 195’i sosyal konut işler çerçevesinde 11 milyar TL’lik 5 bin 996 ihale sonuçlandırılmıştır. TOKİ tarafından Elazığ’da birçok yatırımlar hayata geçirmiştir. Bunlar 10 bin 24 konut, 3 hastane, 7 cami, 5 aile sağlık merkezi, 4 ilköğretim okulu, 2 kamu hizmet binası, 2 büfe, 2 kütüphane, 1 sosyal tesis ve millet bahçesi inşa edilmiştir ve edilmektedir. Burada yapacağımız kura çekilişi neticesinde konut çıkmayan vatandaşlar üzülmesin, yakın zamanda Elazığ merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde 277 konutun inşası devam etmekte olup, satışa arz edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Bizmişem Aşağı Holpenk Mahallesi 2. Etap 2. Bölge’de 700 konut yapımına başlanacak ve satışa araz edilecektir.” dedi.