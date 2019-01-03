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TOKİ en çok kâr eden kamu işletmesi oldu

2014 yılında TOKİ Başkanlığı'na getirilen Ergün Turan idaresindeki TOKİ, 2017 yılındaki kazancıyla zirveye oturdu.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 09:35..
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2002 yılından itibaren 850 bine yakın konut üreten TOKİ, mali kuruluşlar hariç 2017 yılında en çok kâr eden kamu işletmesi oldu.

TOKİ en çok kâr eden kamu işletmesi oldu

FATİH BELEDİYESİ ERGÜN TURAN'LA KAZANACAK

2014 yılında TOKİ Başkanlığı'na gelen Ergün Turan, o tarihten itibaren TOKİ'nin gelirini ciddi oranda geliştirip artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fatih Belediyesi Başkan adaylığı için öne çıkardığı isim Ergün Turan olunca Turan; Aralık 2018 yılında yeni görevi için TOKİ'deki görevini bıraktı. Turan, daha önce TOKİ'yi geliştirip kâra geçirdiği gibi Fatih Belediyesi'ne de kazandırmayı planlıyor.

TOKİ en çok kâr eden kamu işletmesi oldu

TOKİ'Yİ BOTAŞ İZLEDİ

Bu arada 3 milyar 972 milyon lira kâr eden TOKİ'yi, 3.3 milyar lira ile BOTAŞ ve 2.9 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim A.Ş izledi.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan oldu

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